Смотрите онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Хоффенхайм — Шахтер на Фактах ICTV во вторник, 27 ноября, в 22.00.

Хоффенхайм и Шахтер сойдутся на стадионе Рейн-Неккар-Арена в Зинсхайме в рамках матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 во вторник, 27 ноября.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей

Несмотря на два разгромных поражения от Манчестер Сити в предыдущих турах подопечные Фонсеки еще не потеряли шансы на попадание в плей-офф. Для этого горнякам нельзя проигрывать немцам, а также ожидать на обыгрыш Лиона горожанами в параллельном матче.

Читайте: Где смотреть Хоффенхайм — Шахтер

Для горняков матч в Зинсхайме может стать ключевым, ведь поражение на Рейн-Неккар-Арене может оставить горняков за бортом еврокубковой весны (прощай Лига Европы).

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Юлиана Нагельсманна. На победу Хоффенхайма принимают ставки с коэффициентом 1.84. Успех горняков оценивают в 3.85. Ничейный результат встречи — 4.30.

Прогноз Фактов ICTV

Хоффенхайм — Шахтер – 1:2