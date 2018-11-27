Хоффенхайм на стадионе Райн-Неккар-Арена сыграет против Шахтера в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Шахтер во вторник, 27 ноября, проведет матч в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки на выезде на стадионе Райн-Неккар-Арена сыграют против немецкого Хоффенхайма.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Юлиана Нагельсманна. На победу Хоффенхайма принимают ставки с коэффициентом 1.84. Успех горняков оценивают в 3.85. Ничейный результат встречи — 4.30.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Хоффенхайм — Шахтер. Начало в 22:00.

Фото: TSG Hoffenheim, FC SHAKHTAR DONETSK.