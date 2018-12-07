PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Тренер упал на колени перед судьей, умоляя добавить больше времени/

Тренер упал на колени перед судьей, умоляя добавить больше времени

Тренер ЦСКА так хотел, чтобы арбитр добавил больше компенсированного времени, что аж стал перед ним на колени.

18 тур чемпионата Болгарии запомнился не только футболом, но и забавным случаем в матче между ЦСКА и Лудогорцем. Героем инцидента стал тренер хозяев Нестор Эль Маэстро.

На 89-й минуте при счете 1:1 игрок Лудогорца получил красную карточку и армейцы могли этим воспользоваться.

Именно поэтому, когда четвертый судья поднял табло и добавил 2 минуты, Эль Маэстро упал перед ним на колени и умоляюще поднял руки. Наставник явно хотел больше компенсированного времени.

Читайте: 70 девушек и веселящий газ: футболисты Арсенала устроили дикую вечеринку

Однако такой жест ему не помог, рефери не послушался тренера, а игра так и закончилась вничью.

Отметим, что ЦСКА отстает от Лудогорца на 6 очков.

Напомним, тренер Ливерпуля Юрген Клопп напраздновал взятие ворот своей командой на штраф.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

70 девушек и веселящий газ: футболисты Арсенала устроили дикую вечеринку
Лунин стал героем испанских СМИ после матча Кубка
Скандал в футболе: ведущий предложил обладательнице Золотого мяча станцевать тверк
Что такое Тропикамид, от которого умер футболист Локомотива
Киевское метро ограничит работу трех станций
Эра Месси и Роналду закончилась: кто сегодня получит Золотой мяч
Селтик одолел Абердин в финале Кубка шотландской лиги
УЕФА объявила о создании третьего еврокубка
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка