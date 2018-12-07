Тренер ЦСКА так хотел, чтобы арбитр добавил больше компенсированного времени, что аж стал перед ним на колени.

18 тур чемпионата Болгарии запомнился не только футболом, но и забавным случаем в матче между ЦСКА и Лудогорцем. Героем инцидента стал тренер хозяев Нестор Эль Маэстро.

На 89-й минуте при счете 1:1 игрок Лудогорца получил красную карточку и армейцы могли этим воспользоваться.

Именно поэтому, когда четвертый судья поднял табло и добавил 2 минуты, Эль Маэстро упал перед ним на колени и умоляюще поднял руки. Наставник явно хотел больше компенсированного времени.

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Однако такой жест ему не помог, рефери не послушался тренера, а игра так и закончилась вничью.

Отметим, что ЦСКА отстает от Лудогорца на 6 очков.

Напомним, тренер Ливерпуля Юрген Клопп напраздновал взятие ворот своей командой на штраф.