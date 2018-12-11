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Факти / Спорт / Заздрісники наврочили! Нацполіція опублікувала шокуючий фільм про договірні матчі/

Завистники сглазили! Нацполиция опубликовала шокирующий фильм о договорных матчах

Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины обнародовал видео переписки и переговоров футбольных судей с организаторами договорных матчей.

Нацполиция и Департамент защиты экономики Украины опубликовали запись переговоров организаторов договорных матчей в Первой лиге Украины.

В результате расследования выяснилось, что в организации договорных матчей участвовали наблюдатели арбитража, рефери, арбитры, тренеры, а также клубы.

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Правоохранителям удалось разоблачить 5 преступных группировок.

В ходе расследования случались и комические моменты. Так один из арбитров в разговоре с женой пожаловался, что не может получить достойную взятку за судейство. Жена посоветовала ему сходить в церковь, потому что его могли “сглазить” завистники.

В видео присутствуют переговоры по матчам Первой лиги: Николаев — Колос, Горняк-Спорт — Днепр Черкассы, Нефтяник — Балканы и Сумы — Десна.

Напомним, 35 украинских клубов попали в многомиллионный договорной скандал.

Фото: Garuti | Dreamstime.com.

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