Знаменитые австралийские сестры-серфингистки Коффи в очередной раз порадовали своих подписчиков пикантными снимками.

Австралийские сестры-серфингистки Руби-Ли, Бонни-Лу, Элли-Джин и Холли-Дейзи Коффи, которые прославились не только своим умением стоять на доске, но и откровенными фото, в очередной раз порадовали своими снимками.

Соответствующие фото в соцсети Instagram разместила Холли-Дейзи.

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Судя по снимкам, красавицы променяли привычные доски для серфа на скейтборды.

Традиционно девушки одеты в сексуальные бикини, благодаря которым можно полюбоваться их формами.

















Горячие сестры-серфингистки проехались на скейтбордах в бикини / 4 фотографии

Больше всего подписчиков в соцсети имеет Элли-Джин – почти 900 тыс., у Холли-Дейзи более 700 тыс. фолловеров, за Руби-Ли следят 350 тыс., а самая молодая из сестер Бонни-Лу — чуть более 300 тыс.

К слову, самая красивая ринг-герл UFC вышла замуж за блогера.

Фото: Holly-Daze Coffey.