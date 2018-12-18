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Экс-наставник Реала главный претендент на тренерское кресло в Роме

Рома рассматривает кандидатуру Хулена Лопетеги на пост главного тренера.

Экс-тренер мадридского Реала Хулен Лопетеги является главным претендентом на тренерское кресло в итальянской Роме в случае отставки нынешнего коуча Эусебио Ди Франческо.

Об этом сообщает издание O Jogo.

Кроме Лопетеги руководством волков рассматривается кандидатура португальского специалиста Леонарду Жардима.

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Отмечается, что в Роме не удовлетворены результатами команды в нынешнем сезоне и планируют расстаться с Ди Франческо уже этой зимой.

После 16 туров Рома имеет в активе 24 очка и занимает седьмую строчку.

Напомним, Реал Мадрид в октябре объявил о досрочном расторжении контракта с наставником команды Хуленом Лопетеги.

Ранее УЕФА жестоко наказала итальянский Милан за нарушения финансового фэйр-плей.

ФотоGetty Images.

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