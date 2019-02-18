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Где смотреть Ливерпуль — Бавария

Прямую трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Баварией покажет телеканал Футбол 1.

ФК Ливерпуль

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Ливерпуль дома сыграет с мюнхенской Баварией. Матч пройдет 19 февраля в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Незасчитанный гол и напряженный второй тайм: Реал Мадрид победил Аякс Тоттенхэм нанес Боруссии сокрушительное поражение на Уэмбли

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Ранее Факты ICTV писали, что Ливерпуль на выезде не сумел обыграть Вест Хэм Юнайтед в 25-м туре АПЛ.

ФотоGetty Images.

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