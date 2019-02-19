Пряму трансляцію першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Баварією покаже телеканал Футбол 1.
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Ліверпуль вдома зіграє з мюнхенською Баварією. Матч пройде 19 лютого у Ліверпулі на стадіоні Енфілд.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.
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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Раніше Факти ICTV писали, що Ліверпуль на виїзді не зумів обіграти Вест Гем Юнайтед у 25-му турі АПЛ.
Фото: Getty Images.
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