Форвард ПСЖ Неймар розповів про те, як важко сприйняв свою травму.

Форвард ПСЖ та збірної Бразилії Неймар розповів, що дуже важко сприйняв свою травму, яку він отримав у Кубку Франції проти Страсбурга.

Про це він розповів у коментарі виданню Globo Esporte.

— Цього разу все було ще складніше. Коли я отримав травму вперше, то сказав собі, що повинен повернутися якомога швидше. Я був засмучений. Цього разу мені було набагато складніше переварити ситуацію. Я два дні проплакав, – розповів Неймар.

Нагадаємо, через травму Неймар змушений буде пропустити матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

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Раніше Неймар в аеропорту Барселони нецензурно висловився у бік журналіста.

Фото: Quality Sport Images/Getty Images.