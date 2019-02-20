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Два дні проплакав! Неймар розповів про травму

Форвард ПСЖ Неймар розповів про те, як важко сприйняв свою травму.

Неймар

Форвард ПСЖ та збірної Бразилії Неймар розповів, що дуже важко сприйняв свою травму, яку він отримав у Кубку Франції проти Страсбурга.

Про це він розповів у коментарі виданню Globo Esporte.

— Цього разу все було ще складніше. Коли я отримав травму вперше, то сказав собі, що повинен повернутися якомога швидше. Я був засмучений. Цього разу мені було набагато складніше переварити ситуацію. Я два дні проплакав, – розповів Неймар.

Нагадаємо, через травму Неймар змушений буде пропустити матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

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Раніше Неймар в аеропорту Барселони нецензурно висловився у бік журналіста.

Фото: Quality Sport Images/Getty Images.

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