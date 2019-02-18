Футболисты Ливерпуля застряли в лифте со своим тренировочным оборудованием по дороге на открытую тренировку перед матчем против Баварии в Лиге чемпионов.

Накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии игроки Ливерпуля застряли в лифте с тренировочным оборудованием.

Защитник красных Деян Ловрен не растерялся и решил заснять реакцию своих партнеров во время инцидента.

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Так защитники Эндрю Робертсон и Альберто Морено, а также форвард Роберто Фирмино безудержно хохотали, а вот капитан команды Джордан Хендерсон смущенно смотрел в камеру.

Stuck in a lift: Liverpool edition [Instagram/dejanlovren06] pic.twitter.com/f1TRuU4Wuh — Goal (@goal) 17 февраля 2019 г.

Бесценной была реакция Трента Александра-Арнольда, который сделал “покер фэйс” после того, как Хендерсон сказал, что в поломке лифта “Виновен Трент”.

В итоге, из-за конфуза футболисты опоздали на открытую тренировку команды. А вот Ловрен и Фирмино и вовсе на нем не появились. Бразилец пропустил занятия из-за вирусной инфекции, а Ловрен продолжает залечивать травму, полученную в матче с Вулверхэмптоном.

Ранее Факты ICTV писали, что Ливерпуль на выезде не сумел обыграть Вест Хэм Юнайтед в 25-м туре АПЛ.

Фото: Getty Images.