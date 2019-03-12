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Факты / Спорт

Динамо в серии пенальти уступило Хоффенхайму и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Киевское Динамо U-19 уступило в серии пенальти сверстникам из немецкого Хоффенхайма в Юношеской лиге УЕФА.

Динамо Хоффенхайм

Киевское Динамо U-19 в Зинсхайме встречалось с немецким Хоффенхаймом U-19 в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Игра была достаточно ровной и в основное время завершилась нулевой ничьей.

Читайте: Челси разгромил Динамо на Стэмфорд Бридж

В серии послематчевых пенальти точнее пробивали немцы — 4:2.

В четвертьфинале Хоффенхайм встретится с мадридским Реалом.

Напомним, в предыдущей стадии Юношеской лиги УЕФА Динамо разгромило Ювентус.

ФотоTSG Hoffenheim

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