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Факти / Спорт

Динамо в серії пенальті поступилося Хоффенхайму та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

Київське Динамо U-19 поступилося у серії пенальті одноліткам з німецького Хоффенхайма у Юнацькій лізі УЄФА.

Динамо Хоффенхайм

Київське Динамо U-19 у Зінсхаймі зустрічався з німецьким Хоффенхаймом U-19 в рамках 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Гра була досить рівною і в основний час завершилася нульовою нічиєю.

Читайте: Челсі розгромив Динамо на Стемфорд Брідж

У серії післяматчевих пенальті влучніше пробивали німці — 4:2.

У чвертьфіналі Хоффенхайм зустрінеться з мадридським Реалом.

Нагадаємо, у попередній стадії Юнацької ліги УЄФА Динамо розгромило Ювентус.

ФотоTSG Hoffenheim

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