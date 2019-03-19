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Толстяк-хореограф зажег с чирлидершами на паркете и сел на шпагат

В перерыве матча НБА между Портлендом и Индианой хореограф Оскар Эрнандес зажег на паркете вместе с группой поддержки хозяев.

Оскар танцор

В перерыве матча НБА между Портленд Трэйл Блэйзерс и Индиана Пэйсерс в составе танцевальной группы поддержки хозяев выступил толстяк-хореограф Оскар Эрнандес.

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Мужчина одел форму команды и в такт с девушками-чирлидершами выполнил заученные движения. Напоследок Оскар продемонстрировал потрясающую гибкость и сел на шпагат.

Оскар Эрнандес — известный в США хореограф и часто выступает на матчах НБА и НФЛ.

Сама игра завершилась победой Портленда со счетом 106:98.

Напомним, на Супербоуле-2019 впервые в истории выступили мужчины-чирлидеры.

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