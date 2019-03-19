PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Товстун-хореограф запалив з чирлідершами на паркеті та сів на шпагат

В перерві матчу НБА між Портлендом та Індіаною хореограф Оскар Ернандес запалив на паркеті разом з групою підтримки господарів.

Оскар танцор

У перерві матчу НБА між Портленд Трейл Блейзерс та Індіана Пейсерс у складі танцювальної групи підтримки господарів виступив товстун-хореограф Оскар Ернандес.

Читайте: Найкрасивіша ринг-гьорл UFC вийшла заміж за блогера

Чоловік одягнув форму команди і в такт з дівчатами-чирлідершами виконав завчені рухи. Наостанок Оскар продемонстрував приголомшиву гнучкість і сів на шпагат.

Оскар Ернандес – відомий у США хореограф і часто виступає на матчах НБА та НФЛ.

Сама гра завершилася перемогою Портленда з рахунком 106:98.

Нагадаємо, на Супербоулі-2019 вперше в історії виступили чоловіки-чирлідери.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Я поб’ю тебе і твою дружину! Зірка НБА погрожував фанату під час матчу
Танго-терапія. У столиці ветеран АТО дає безкоштовні уроки танців
Володар кінопремії Оскар міг стати професійним баскетболістом
Команда ЛеБрона Джеймса перемогла в Матчі всіх зірок НБА
Лейкерс обміняли Святослава Михайлюка
Матч всіх зірок НБА-2019: стали відомі стартові склади
Баскетболіст незграбно послизнувся під час виконання данка
Помер баскетболіст Олександр Окунський
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка