В перерві матчу НБА між Портлендом та Індіаною хореограф Оскар Ернандес запалив на паркеті разом з групою підтримки господарів.

У перерві матчу НБА між Портленд Трейл Блейзерс та Індіана Пейсерс у складі танцювальної групи підтримки господарів виступив товстун-хореограф Оскар Ернандес.

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Чоловік одягнув форму команди і в такт з дівчатами-чирлідершами виконав завчені рухи. Наостанок Оскар продемонстрував приголомшиву гнучкість і сів на шпагат.

Оскар Ернандес – відомий у США хореограф і часто виступає на матчах НБА та НФЛ.

Сама гра завершилася перемогою Портленда з рахунком 106:98.

Нагадаємо, на Супербоулі-2019 вперше в історії виступили чоловіки-чирлідери.