В перерві матчу НБА між Портлендом та Індіаною хореограф Оскар Ернандес запалив на паркеті разом з групою підтримки господарів.
У перерві матчу НБА між Портленд Трейл Блейзерс та Індіана Пейсерс у складі танцювальної групи підтримки господарів виступив товстун-хореограф Оскар Ернандес.
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Чоловік одягнув форму команди і в такт з дівчатами-чирлідершами виконав завчені рухи. Наостанок Оскар продемонстрував приголомшиву гнучкість і сів на шпагат.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) 19 марта 2019 г.
Оскар Ернандес – відомий у США хореограф і часто виступає на матчах НБА та НФЛ.
Сама гра завершилася перемогою Портленда з рахунком 106:98.
Нагадаємо, на Супербоулі-2019 вперше в історії виступили чоловіки-чирлідери.