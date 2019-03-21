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Вербич оценил футбольные навыки Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко продемонстрировала свои футбольные навыки и попросилась в киевское Динамо.

Леся Цуренко

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко продемонстрировала свои футбольные навыки.

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На своей странице в соцсети Twitter, Леся опубликовала видео, где набивает футбольный мяч. В посте с видео она спросила словенского хавбека киевского Динамо Беньямина Вербича касательно ее шансов играть за бело-синих.

— Беньямин Вербич, что ты думаешь на счет моих шансов играть за Динамо Киев?

Словенский футболист оценил футбольные навыки украинской тенисистки.

— Я думаю, что твои шансы очень хорошие.

Напомним, Динамо разгромно уступило Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Фото: Lesia Tsurenko

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