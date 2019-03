Вторая ракетка Украины Леся Цуренко продемонстрировала свои футбольные навыки.

На своей странице в соцсети Twitter, Леся опубликовала видео, где набивает футбольный мяч. В посте с видео она спросила словенского хавбека киевского Динамо Беньямина Вербича касательно ее шансов играть за бело-синих.

Словенский футболист оценил футбольные навыки украинской тенисистки.

I think your chances are pretty good

— Benjamin Verbič (@BenjaminVerbic) 20 марта 2019 г.