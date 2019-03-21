Українська тенісистка Леся Цуренко продемонструвала свої футбольні навички і попросилася у київське Динамо.
Друга ракетка України Леся Цуренко продемонструвала свої футбольні навички.
Читайте: Деле Аллі дотепно прокинув між ніг партнеру по збірній Англії
На своїй сторінці у соцмережі Twitter, Леся опублікувала відео, де набиває футбольний м’яч. У дописі до відео вона запитала словенського хавбека київського Динамо Беньяміна Вербича щодо її шансів грати за біло-синіх.
— Беньяміне Вербич, що ти думаєш на рахунок моїх шансів грати за Динамо Київ?
Словенський футболіст оцінив футбольні навички української тенісистки.
— Я думаю, що твої шанси дуже хороші.
I think your chances are pretty good
— Benjamin Verbič (@BenjaminVerbic) 20 марта 2019 г.
Нагадаємо, Динамо розгромно поступилося Челсі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
Фото: Lesia Tsurenko