Українська тенісистка Леся Цуренко продемонструвала свої футбольні навички і попросилася у київське Динамо.

Друга ракетка України Леся Цуренко продемонструвала свої футбольні навички.

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На своїй сторінці у соцмережі Twitter, Леся опублікувала відео, де набиває футбольний м’яч. У дописі до відео вона запитала словенського хавбека київського Динамо Беньяміна Вербича щодо її шансів грати за біло-синіх.

— Беньяміне Вербич, що ти думаєш на рахунок моїх шансів грати за Динамо Київ?

Словенський футболіст оцінив футбольні навички української тенісистки.

— Я думаю, що твої шанси дуже хороші.

I think your chances are pretty good — Benjamin Verbič (@BenjaminVerbic) 20 марта 2019 г.

Нагадаємо, Динамо розгромно поступилося Челсі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Фото: Lesia Tsurenko