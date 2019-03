Друга ракетка України Леся Цуренко продемонструвала свої футбольні навички.

Читайте: Деле Аллі дотепно прокинув між ніг партнеру по збірній Англії

На своїй сторінці у соцмережі Twitter, Леся опублікувала відео, де набиває футбольний м’яч. У дописі до відео вона запитала словенського хавбека київського Динамо Беньяміна Вербича щодо її шансів грати за біло-синіх.

Словенський футболіст оцінив футбольні навички української тенісистки.

I think your chances are pretty good

— Benjamin Verbič (@BenjaminVerbic) 20 марта 2019 г.