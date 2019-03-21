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Вербич оцінив футбольні навички Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко продемонструвала свої футбольні навички і попросилася у київське Динамо.

Леся Цуренко

Друга ракетка України Леся Цуренко продемонструвала свої футбольні навички.

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На своїй сторінці у соцмережі Twitter, Леся опублікувала відео, де набиває футбольний м’яч. У дописі до відео вона запитала словенського хавбека київського Динамо Беньяміна Вербича щодо її шансів грати за біло-синіх.

— Беньяміне Вербич, що ти думаєш на рахунок моїх шансів грати за Динамо Київ?

Словенський футболіст оцінив футбольні навички української тенісистки.

— Я думаю, що твої шанси дуже хороші.

Нагадаємо, Динамо розгромно поступилося Челсі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

ФотоLesia Tsurenko

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