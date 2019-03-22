Збірна Бельгії з футболу перемогла Росію в першому матчі кваліфікації на чемпіонат Європи 2020 року.

Бельгійці перемогли збірну Росії в першому матчі кваліфікації на Євро-2020 з рахунком 3:1.

Перший гол на 14 хвилині забив у ворота Росії півзахисник бельгійської збірної Юрі Телеманс. Через пару хвилин гол забив росіянин Денис Черишев.

Читайте: Казахстан сенсаційно розгромив Шотландію у матчі відбору на Євро-2020

Черишеву вдалося забити гол завдяки ляпу воротаря збірної Бельгії Тібо Куртуа. На 16 хвилині захисник віддав пас на Куртуа, а той забарився з передачею і віддав пас на Черишева, якому залишалося забити м’яч у порожні ворота суперника.

На 45 хвилині Бельгія повернула перевагу у матчі завдяки пенальті, який реалізував Еден Азар, а на 88-й хвилині він оформив дубль.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Фото: Збірна РФ