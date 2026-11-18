После матчей Лиги наций сезона-2026/27 определился состав корзин посева перед жеребьевкой в отборочном турнире чемпионата Европы-2028.

Украина не смогла занять место выше третьего и попала в третью корзину.

Потенциальные соперники Украины в отборе на Евро-2028

Отметим, что сборная Украины не сыграет в отборе против команд, также находящихся в третьей корзине.

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Кроме Украины, в число команд, входящих в топ-50 рейтинга, также вошли Польша, Словакия и Шотландия.

Соперниками сине-желтых в отборе на Евро-2028 станут команды из первой, второй, четвертой и, возможно, пятой корзин. Однако Украина точно не сыграет с Беларусью, которая находится в четвертой корзине.

Состав корзин в отборе на Евро-2028

Корзина 1 : Англия, Португалия, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Греция, Италия, Дания, Хорватия.

: Англия, Португалия, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Греция, Италия, Дания, Хорватия. Корзина 2 : Уэльс, Сербия, Турция, Чехия, Швейцария, Швеция, Австрия, Северная Ирландия, Словения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Ирландия.

: Уэльс, Сербия, Турция, Чехия, Швейцария, Швеция, Австрия, Северная Ирландия, Словения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Ирландия. Корзина 3 : Украина, Шотландия, Косово, Польша, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Словакия.

: Украина, Шотландия, Косово, Польша, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Словакия. Корзина 4 : Эстония, Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Финляндия, Молдова, Армения, Болгария, Казахстан, Люксембург, Латвия, Сан-Марино.

: Эстония, Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Финляндия, Молдова, Армения, Болгария, Казахстан, Люксембург, Латвия, Сан-Марино. Корзина 5: Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн.

Жеребьевка отборочных групп на чемпионат Европы-2028 состоится 6 декабря в Белфасте.

Всего будет сформировано шесть групп по четыре команды и ещё одна группа, в которой будет пять сборных. На Евро попадут победители групп, а также восемь лучших команд, занявших вторые места.