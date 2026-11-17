Сборная Украины по футболу одержала победу в заключительном туре Лиги наций УЕФА в дивизионе B. Подопечные Андреа Мальдеры обыграли Грузию со счетом 1:0.

Матч Украина — Грузия состоялся в словацком городе Кошице на местном стадионе.

Украина – Грузия: обзор матча

Сборная Украины вышла вперед уже в первой атаке благодаря точному удару Даниила Сикана после отскока.

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В дальнейшем грузины больше владели мячом и опасно атаковали, но надёжная игра защитников и сэйв Дмитрия Ризныка после удара Жоржа Микаутадзе сохранили счет 1:0 до перерыва.

Во втором тайме ключевым моментом стал двойной сейв Ризныка после ударов Отара Какабадзе и Иракли Азарова на 66-й минуте, на что украинцы ответили опасным ударом Эдуарда Сарапия.

В конце встречи положение Грузии осложнилось удалением Луки Лочошвили, получившего вторую желтую карточку в компенсированное время после фола на Романе Яремчуке.

Украина – Грузия: видеообзор матча

Благодаря победе над Грузией сборная Украины прервала серию из трех поражений в Лиге наций и сохранила место в дивизионе B на следующий сезон, заняв третье место в группе.

Грузия финишировала четвертой и будет играть в плей-офф за сохранение места в дивизионе B на следующий сезон.

Отметим, что гол Сикана на 54-й секунде встречи стал самым быстрым для сборной Украины в официальных матчах. До сих пор самым быстрым был результативный удар Сергея Серебренникова в отборе на Евро-2004, забитый на второй минуте.

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