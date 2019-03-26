Чорногорські вболівальники під час матчу збірних Чорногорії та Англії скандували расистські кричалки на адресу захисника Денні Роуза.

Під час матчу 2-го туру відбору на Євро-2020 між збірними Чорногорії та Англії, вболівальники господарів скандували расистські вигуки на адресу темношкірих футболістів трьох левів, зокрема Рахіма Стерлінга та Денні Роуза.

Коуч англійців Гарет Саутгейт після матчу висловив своє обурення ситуацією:

— Я точно чув образи на адресу Роуза, коли йому показали жовту картку наприкінці матчу. У мене немає жодних сумнівів щодо цього, і ми поскаржимося УЄФА. Це недопустимо. Ми обов’язково зробимо все, що потрібно, і підтримаємо своїх гравців.

За словами англійців, расистські вигуки звучали протягом всього матчу. Хавбек Рахім Стерлінг свій гол на 81-й хвилині відсвяткував, схопившись руками за вуха. Цим жестом він відповів на расистські образи.

— Найкращий спосіб змусити замовкнути хейтерів (і так, я маю на увазі расистів).

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey — Raheem Sterling (@sterling7) 25 марта 2019 г.

Після матчу Стерлінг закликав серйозно покарати збірну Чорногорію за прояви расизму, дискваліфікувавши їх стадіон.

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У підсумку, УЄФА відкрив дисциплінарну справу за підсумками 2-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020 між збірними Чорногорії та Англії (1:5).

Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне кілька інцидентів за участю вболівальників господарів: використання піротехніки, расистську поведінку, блокування сходових проходів та кидання сторонніх предметів.

Підсумки розслідування будуть відомі 16 травня.

Раніше Челсі звинуватив фанатів київського Динамо у проявах расизму.