PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Англійці поскаржилися на расизм у матчі з Чорногорією. УЄФА відкрив справу

Чорногорські вболівальники під час матчу збірних Чорногорії та Англії скандували расистські кричалки на адресу захисника Денні Роуза.

Сборная Англии - Деле Алли Хадмон-Одои, Денни Роуз

Під час матчу 2-го туру відбору на Євро-2020 між збірними Чорногорії та Англії, вболівальники господарів скандували расистські вигуки на адресу темношкірих футболістів трьох левів, зокрема Рахіма Стерлінга та Денні Роуза.

Коуч англійців Гарет Саутгейт після матчу висловив своє обурення ситуацією:

— Я точно чув образи на адресу Роуза, коли йому показали жовту картку наприкінці матчу. У мене немає жодних сумнівів щодо цього, і ми поскаржимося УЄФА. Це недопустимо. Ми обов’язково зробимо все, що потрібно, і підтримаємо своїх гравців.

За словами англійців, расистські вигуки звучали протягом всього матчу. Хавбек Рахім Стерлінг свій гол на 81-й хвилині відсвяткував, схопившись руками за вуха. Цим жестом він відповів на расистські образи.

— Найкращий спосіб змусити замовкнути хейтерів (і так, я маю на увазі расистів).

Після матчу Стерлінг закликав серйозно покарати збірну Чорногорію за прояви расизму, дискваліфікувавши їх стадіон.

Читайте: Воротар Ліверпуля став жертвою нападу через расову дискримінацію

У підсумку, УЄФА відкрив дисциплінарну справу за підсумками 2-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020 між збірними Чорногорії та Англії (1:5).

Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне кілька інцидентів за участю вболівальників господарів: використання піротехніки, расистську поведінку, блокування сходових проходів та кидання сторонніх предметів.

Підсумки розслідування будуть відомі 16 травня.

Раніше Челсі звинуватив фанатів київського Динамо у проявах расизму.

Джерела: Independent, УЄФА

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пятов увійшов у топ-5 найкращих гравців збірних за версією УЄФА
Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів
Україна може отримати технічну поразку у матчах з Португалією та Люксембургом
Україна на останніх секундах вирвала перемогу у Люксембурга
Люксембург — Україна – 1:2: онлайн-трансляція матчу
Люксембург — Україна: прогноз букмекерів на матч
УЄФА може покарати Росію за банер фанатів про бомбардування
Талісманом Євро-2020 став хлопчик Скіллзі
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка