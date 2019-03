Під час матчу 2-го туру відбору на Євро-2020 між збірними Чорногорії та Англії, вболівальники господарів скандували расистські вигуки на адресу темношкірих футболістів трьох левів, зокрема Рахіма Стерлінга та Денні Роуза.

Коуч англійців Гарет Саутгейт після матчу висловив своє обурення ситуацією:

За словами англійців, расистські вигуки звучали протягом всього матчу. Хавбек Рахім Стерлінг свій гол на 81-й хвилині відсвяткував, схопившись руками за вуха. Цим жестом він відповів на расистські образи.

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey

— Raheem Sterling (@sterling7) 25 марта 2019 г.