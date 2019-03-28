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Факты / Спорт

Без паники! ФФУ дала официальный ответ по жалобам Португалии и Люксембурга

Федерация футбола Украины прокомментировала ситуацию с открытием УЕФА дисциплинарных производств в отношении участия Мораеса в двух матчах отбора к Евро-2020.

Жуніор Мораес паспорт

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий прокомментировал ситуацию с открытием дисциплинарное производство в отношении стартовых матчей сборной Украины в отборе на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Согласно процедуре Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА открыл два дисциплинарных производства и предоставил ФФУ время для объяснений своей правовой оценки в этом вопросе.

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Записоцкий отметил, что перед приглашением Мораеса в сборную Украины ФФУ проанализировала ситуацию с получением гражданства Украины, а также провела консультации со специалистами УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность вызова игрока в сборную.

— Мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА. Я уверен, что Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020, – отметил Записоцкий.

Напомним, УЕФА принял жалобу Федераций футбола Португалии и Люксембурга и открыл два дисциплинарных производства по натурализации Жуниора Мораеса.

Источник: ФФУ

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