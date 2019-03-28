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Без паніки! ФФУ дала офіційну відповідь щодо скарг Португалії та Люксембурга

Федерація футболу України прокоментувала ситуацію з відкриттям УЄФА дисциплінарних проваджень щодо участі Мораеса у двох матчах відбору до Євро-2020.

Жуніор Мораес паспорт

Генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький прокоментував ситуацію з відкриттям дисциплінарних провадженнь щодо стартових матчів збірної України у відборі на Євро-2020 проти Португалії та Люксембурга.

Згідно з процедурою Комітет із дисциплінарних та етичних питань УЄФА відкрив два дисциплінарних провадження та надав ФФУ час для пояснень своєї правової оцінки у цьому питанні.

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Запісоцький зазначив, що перед запрошенням Мораеса до збірної України ФФУ проаналізувала ситуацію з отриманням громадянства України, а також провела консультації з фахівцями УЄФА та ФІФА, які підтвердили правомірність виклику гравця до збірної.

— Ми просимо вболівальників зберігати спокій до винесення остаточного рішення УЄФА. Я впевнений, що Комітет із дисциплінарних та етичних питань УЄФА, ознайомившись з аргументацією ФФУ в цьому питанні, залишить без змін результати перших двох матчів збірної України у відборі до Євро-2020, – зазначив Запісоцький.

Нагадаємо, УЄФА прийняв скаргу Федерацій футболу Португалії та Люксембурга та відкрив два дисциплінарних провадження щодо натуралізації Жуніора Мораеса.

Джерело: ФФУ

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