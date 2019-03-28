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Факты / Спорт

Легендарный Кубок Хопмана прекратит свое существование

Теннисный турнир Кубок Хопмана не будет проводиться с 2020 года.

Долгополов и Свитолина

Турнир Кубок Хопмана, который традиционно проходил в течение первой недели сезона в Перте (Австралия), прекратит свое существование.

Кубок Хопмана существовал с 1989 года. Эти соревнования считались неофициальным чемпионатом мира среди смешанных пар.

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Формат Кубка Хопмана включал в себя две встречи в одиночном разряде, а также поединок в смешанной паре.

Последним победителем турнира стала сборная Швейцарии, которую представляли Роджер Федерер и Бенчич. В финале они обыграли представителей Германии Александра Зверева и Анжелик Кербер.

Вместо него со следующего года стартует новый мужской командный турнир ATP Cup.

Сборные Украины дважды доходили до финала Кубка Хопмана: в 1995 брат и сестра Андрей и Наталья Медведевы уступили немецкой паре в лице Бориса Беккера и Анке Хубер (2:1), а в 2016 году Элина Свитолина и Александр Долгополов проиграли австралийской паре Ник Кирьос — Дарья Гаврилова (2:0).

Напомним, грабитель, который ранил чешскую теннисистку Петру Квитову в 2016 году, получил 8 лет лишения свободы.

ИсточникThe West Australian

Фото: Getty Images

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