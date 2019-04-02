Японська компанія в Токіо представила свого баскетболіста-робота.
Японські інженери створили оновлену версію робота-баскетболіста. Конструкція отримала назву Cue 3.
Новітня вдосконалена модель потрапляє у кошик не лише від лінії штрафного, але і з триочкової зони.
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На презентації 207-сантиметровий робот реалізував п’ять триочкових кидків з восьми.
За словами інженерів, на першочергових тестах відсоток його влучень був значно більший.
Cue 3 виконує кидки лише зі статичного положення.
До речі, Факти ICTV підготували добірку технологій з найближчого майбутнього.
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