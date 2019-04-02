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Факти / Спорт

У Японії робот-баскетболіст блискуче виконує триочкові

Японська компанія в Токіо представила свого баскетболіста-робота.

Робот-баскетболист

Японські інженери створили оновлену версію робота-баскетболіста. Конструкція отримала назву Cue 3.

Новітня вдосконалена модель потрапляє у кошик не лише від лінії штрафного, але і з триочкової зони.

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На презентації 207-сантиметровий робот реалізував п’ять триочкових кидків з восьми.

За словами інженерів, на першочергових тестах відсоток його влучень був значно більший.

Cue 3 виконує кидки лише зі статичного положення.

До речі, Факти ICTV підготували добірку технологій з найближчого майбутнього.

Джерело: New York Post

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