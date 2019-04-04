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Факты / Спорт

Увидимся в октагоне! МакГрегор возвращается в ММА

Ирландский боец Конор МакГрегор возвращается в ММА.

макгрегор

Конор МакГрегор принял решение возобновить карьеру в смешанных боевых искусствах (MMA).

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– Я хочу продолжить двигаться вперед вместе с моими поклонниками из разных религий и уголков планеты. Все вероисповедания бросают нам вызов стать лучшей версией самих себя. Это один мир, и он для всех. Увидимся в октагоне, – написал он.

Напомним, 26 марта МакГрегор заявил о завершении карьеры в MMA.

Фото: thenotoriousmma

 

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