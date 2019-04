Конор МакГрегор принял решение возобновить карьеру в смешанных боевых искусствах (MMA).

– Я хочу продолжить двигаться вперед вместе с моими поклонниками из разных религий и уголков планеты. Все вероисповедания бросают нам вызов стать лучшей версией самих себя. Это один мир, и он для всех. Увидимся в октагоне, – написал он.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.