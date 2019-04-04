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Побачимося в октагоні! МакГрегор повертається в ММА

Ірландський боєць Конор МакГрегор повертається в ММА.

макгрегор

Конор МакГрегор прийняв рішення відновити кар’єру в змішаних бойових мистецтвах (MMA).

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– Я хочу продовжити рухатися вперед разом з моїми шанувальниками з різних релігій і куточків планети. Всі віросповідання кидають нам виклик стати кращою версією самих себе. Це один світ, і він для всіх. Побачимося в октагоні, – написав він.

Нагадаємо, 26 березня МакГрегор заявив про завершення кар’єри в MMA.

Фото: thenotoriousmma

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