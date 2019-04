Конор МакГрегор прийняв рішення відновити кар’єру в змішаних бойових мистецтвах (MMA).

– Я хочу продовжити рухатися вперед разом з моїми шанувальниками з різних релігій і куточків планети. Всі віросповідання кидають нам виклик стати кращою версією самих себе. Це один світ, і він для всіх. Побачимося в октагоні, – написав він.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.