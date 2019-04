В шестом дивизионе Англии во время встречи Труро Сити и Конкорд Рейнджерс футболисту пришлось ждать приезда медиков 3 часа.

Футболист Труро Сити Майкл Херв повредил плечо примерно в 16.30 по местному времени. Из-за травмы игрока матч не смогли продолжить: Херв не мог покинуть поле из-за острой боли, а медики на стадион прибыли только в 19.30.

An injured footballer was left lying on the pitch for more than two and a half hours before an ambulance arrived to take him to hospital.

