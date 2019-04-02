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Факты / Спорт

Голкипер сборной Англии устроил пьяный дебош в баре

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд устроил драку возле одного из баров в Сандерленде.

Джордан Пикфорд

Голкипер сборной Англии и Эвертона Джордан Пикфорд устроил пьяный дебош возле одного из баров в Сандерленде.

По информации СМИ, футболист в баре был вместе со своей невестой.

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Пикфорд будучи навеселе, стал жертвой насмешек посетителей бара в связи с его трансфером из Сандерленда к Эвертона. Позже несколько посетителей дерзко высказались в адрес его девушки и завязалась драка.

Полиция Сандерленда подтвердила факт расследования инцидента, отметив, что в результате конфликта никто не пострадал и не был арестован.

Эвертон начал собственное расследование инцидента.

Ранее легионеры киевского Динамо устроили вечеринку с девушками и алкоголем.

Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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