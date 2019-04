Голкипер сборной Англии и Эвертона Джордан Пикфорд устроил пьяный дебош возле одного из баров в Сандерленде.

По информации СМИ, футболист в баре был вместе со своей невестой.

Пикфорд будучи навеселе, стал жертвой насмешек посетителей бара в связи с его трансфером из Сандерленда к Эвертона. Позже несколько посетителей дерзко высказались в адрес его девушки и завязалась драка.

Footage of Jordan Pickford scrapping with Newcastle fans last night… pic.twitter.com/wYT6P3ZBQW

— BenchWarmers (@BeWarmers) 1 апреля 2019 г.