Манчестер Сити проиграл на выезде Тоттенхэму в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19.

Тоттенхэм — Манчестер Сити – 1:0.

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз — Сиссоко — Эриксен, Сон, Алли (Льоренте, 87), Уинкс (Ваньяма, 81) — Кейн (Моура, 58).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт, Делф — Гюндоган, Фернандиньо, Давид Сильва (Де Брейне, 89) — Марез (Сане, 89) Агуэро (Жезус, 71), Стерлинг.

Гол: Сон, 78.

В первом тайме Тоттенхэм ничем не уступал Манчестер Сити, который считался фаворитом матча. Первую половину игры Сити отыграл блекло и скучно, но все равно мог выйти вперед. Льорис отбил удар Агуэро с пенальти.

Во втором тайме “шпоры” продолжили разбивать атакующую игру гостей. Забить же Тоттенхэму удалось на 78 минуте. Отличился Сон.

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МанСити сегодня показал беззубую игру в атаке. Но поражение 1:0 от Тоттенхэма не ставит крест на будущем команды в нынешней Лиге чемпионов.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Манчестер Сити.