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Факти / Спорт

Тоттенгем вдома б’є Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті програв на виїзді Тоттенгему в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19.

Тоттенгем вдома б’є Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Тоттенгем – Манчестер Сіті – 1:0.

Тоттенгем: Льоріс – Тріпп’єр, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз – Сіссоко – Еріксен, Сон, Аллі (Льоренте, 87), Уінкс (Ваньяма, 81) – Кейн (Моура, 58).

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Ляпорт, Делф – Гюндоган, Фернандіньо, Давид Сільва (Де Брейне, 89) – Марез (Сане, 89) Агуеро (Жезус, 71), Стерлінг.

Гол: Сон, 78.

У першому таймі Тоттенгем нічим не поступався Манчестер Сіті, який вважався фаворитом матчу. Першу половину гри Сіті відіграв блякло й нудно, але все одно міг вийти уперед. Льоріс відбив удар Агуеро з пенальті.

У другому таймі “шпори” продовжили розбивати атакуючу гру гостей. Забити ж Тоттенгему вдалося на 78 хвилині. Відзначився Сон.

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МанСіті сьогодні показав беззубу гру в атаці. Але поразка 1:0 від Тоттенгема не ставить хрест на майбутньому команди у нинішній Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенгем – Манчестер Сіті.

Фото: Getty Images

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