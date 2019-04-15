В субботу, 13 апреля, в Николаеве состоялся очередной отборочный турнир международного футбольного соревнования Red Bull Neymar Jr’s Five.

21 команда николаевских футболистов собралась 13 апреля на полях спорткомплекса Зоря в Николаеве. На кону – пропуск в Национальный финал в Киеве. И по результатам квалификации в столице будут соревноваться победители Николаева – команда Олимп, и команда, занявшая второе место, – Галеон.

Еще в 1/8 квалификации стало понятно, что Олимп и Галеон – сильные команды, ведь матчи в своих группах они завершили с сухим счетом 5:0. В четвертьфинале пришлось немного понервничать, так как здесь собрались достойные соперники, и забивать голы уже было не так просто.

Зато полуфинал все расставил по местам, и стало ясно, кто очевидные победители. Галеон отправил в ворота команды Forward все возможные 5 голов, в то время как Олимп с таким же счетом 5:0 разгромил команду Лидер. Это было вполне непредсказуемо, ведь до этого Лидер с таким же сухим счетом разбивал своих соперников и в 1/8 и в ¼ финала. К сожалению, данный матч выбил Лидеров из списка участников Национального финала.

Матч за 1 место был не простой, как обычно и бывает, когда на поле встречаются две сильные команды. За 10 минут никому так и не удалось забить гол, и поэтому пришлось играть Золотой матч – когда два игрока, по одному от каждой команды, разыгрывают мяч один на один. После нескольких неудачных атак, гол все-таки забил игрок Олимпа, чем и определил победителя Николаевской квалификации.

— Наша команда впервые участвует в таком турнире. Нам очень понравилось. Все команды – молодцы, и неважно – где-то люди сильнее, где-то слабее – все играли с полной самоотдачей. Спасибо организаторам, очень круто! – делится впечатлениями капитан команды Олимп.

В июне команды Олимп и Галеон встретятся с финалистами других городов, чтобы побороться за главный Национальный трофей и поездку в Бразилию на Всемирный Финал!



Впереди еще квалификации Red Bull Neymar Jr’s Five в Мариуполе, Виннице, Львове, Харькове и Киеве.

Успейте зарегистрировать свою команду и побороться за главный титул!

Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, парни и девушки, в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Формат тот же – 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол. Цель-максимум: ПЕРЕИГРАТЬ ВСЕХ!

Чтобы узнать об украинских отборочные турниры и правила турнира, веб-сайт Red Bull Neymar Jr’s Five и зарегистрируйте свою команду.

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