Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека станет новым наставником итальянской Ромы.

Португальский специалист Паулу Фонсека договорился о личном контракте с итальянской Ромой и уже со следующего сезона возглавит волков.

Руководство римлян договориться с Шахтером об отступных за португальского специалиста. Вместо первоначально запрашиваемых €5 млн горняки получат около двух.

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Ожидается, что португалец прибудет в Рим уже 10 июня.

В прошлом сезоне волки заняли шестое место в Серии А и гарантировали путевку в Лигу Европы.

Напомним, руководство Ромы отправило в отставку наставника команды Эусебио Ди Франческо после вылета из ЛЧ.

Источник: Gianluca Di Marzio