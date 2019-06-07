Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека стане новим наставником італійської Роми.

Португальський спеціаліст Паулу Фонсека домовився про особистий контракт з італійською Ромою і вже з наступного сезону очолить вовків.

Керівництво римлян домовитися з Шахтарем про відступні за португальського фахівця. Замість спочатку запитуваних €5 млн гірники отримають близько двох.

Читайте: Рома представила нову форму з блискавками бога Юпітера

Очікується, що португалець прибуде в Рим вже 10 червня.

У минулому сезоні вовки посіли шосте місце в Серії А та гарантували путівку у Лігу Європи.

Нагадаємо, керівництво Роми відправило у відставку наставника команди Еусебіо Ді Франческо після вильоту з ЛЧ.

Джерело: Gianluca Di Marzio