Юношеская сборная Украины до 20 лет впервые в истории пробилась в полуфинал чемпионата мира.
Сборная Украины до 20 лет одержала минимальную победу над сверстниками из Колумбии и впервые в истории пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе в польском городе Лодзь и завершилась победой подопечных Петракова со счетом 1:0.
Единственный гол сине-желтые забили на 11 минуте усилиями Даниила Сикана, который воспользовался грубой ошибкой колумбийцев возле своей штрафной.
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Во втором тайме Григорий Цииташвили мог удваивать счет, однако отправил мяч выше ворот.
За три минуты до конца основного времени колумбийцы остались в меньшинстве – Карбонеро получил прямую красную карточку.
За выход в финал соревнований Украина поспорит с победителем пары Италия — Мали.
Напомним, сборная Украины U-20 досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира.