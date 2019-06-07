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Факти / Спорт

Збірна України U-20 обіграла Колумбію і вийшла до 1/2 фіналу ЧС

Юнацька збірна України до 20 років вперше в історії пробилася до півфіналу чемпіонату світу.

Сборная Украины U-20 на чемпионате мира

Збірна України до 20 років здобула мінімальну перемогу над однолітками з Колумбії і вперше в історії пробилася до півфіналу чемпіонату світу з футболу. Зустріч пройшла на стадіоні у польському місті Лодзь і завершилася перемогою підопічних Петракова з рахунком 1:0.

Єдиний гол синьо-жовті забили на 11 хвилині зусиллями Данила Сікана, який скористався грубою помилкою колумбійців біля свого штрафного майданчика.

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У другому таймі Григорій Циіташвілі міг подвоювати рахунок, однак відправив м’яч вище воріт.

За три хвилині до кінця основного часу колумбійці залишилися у меншості – Карбонеро отримав пряму червону картку.

За вихід у фінал змагань Україна посперечається з0 переможцем пари Італія — Малі.

Нагадаємо, збірна України U-20 достроково вийшла у плей-оф чемпіонату світу.

ФотоUkrainian Association of Football

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