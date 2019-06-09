PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Англія обіграла Швейцарію у серії пенальті і посіла третє місце у Лізі націй

Збірна Англії обіграла збірну Швейцарії і посіла третє місце у Лізі націй УЄФА,

Швейцария - Англия

Збірна Англії обіграла збірну Швейцарію в серії пенальті з рахунком 6:5 в матчі за третє місце Ліги Націй УЄФА. Зустріч відбулася в португальському Гімарайнші на стадіоні Афонсу Енрікеш.

Читайте: Ліга націй: календар та результати плей-оф раунду

Основний та додатковий час зустрічі завершився нульовою нічиєю. На 85-й хвилині форвард трьох левів Каллам Вілсон забив гол, але арбітр відмінив взяття воріт після перегляду відеоповтору, зафіксувавши порушення правил з боку форварда.


У серії пенальті голкіпер англійців Джордан Пікфорд парирував удар Йосипа Дрмича та приніс перемогу своїй команді.


Нагадаємо, у півфіналі Англія поступилася Нідерландам, а Швейцарія зазнала поразки в матчі з Португалією. У фіналі Ліги Націй зустрінуться збірні Португалії та Нідерландів. Матч відбудеться 9 червня у Порту на стадіоні Драгау.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ліга націй: календар та результати плей-оф раунду
Камбек Нідерландів у матчі з Англією, який вивів їх у фінал Ліги націй
Де дивитися 1/2 фіналу Ліги націй Нідерланди — Англія
Хет-трик Роналду вивів Португалію у фінал Ліги націй
Голкіпер збірної Англії влаштував п’яний дебош у барі
Англійці поскаржилися на расизм у матчі з Чорногорією. УЄФА відкрив справу
Деле Аллі дотепно прокинув між ніг партнеру по збірній Англії
Зірка Манчестер Сіті Стерлінг затролив кривдника київського Динамо
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка