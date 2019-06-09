Збірна Англії обіграла збірну Швейцарії і посіла третє місце у Лізі націй УЄФА,

Збірна Англії обіграла збірну Швейцарію в серії пенальті з рахунком 6:5 в матчі за третє місце Ліги Націй УЄФА. Зустріч відбулася в португальському Гімарайнші на стадіоні Афонсу Енрікеш.

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Основний та додатковий час зустрічі завершився нульовою нічиєю. На 85-й хвилині форвард трьох левів Каллам Вілсон забив гол, але арбітр відмінив взяття воріт після перегляду відеоповтору, зафіксувавши порушення правил з боку форварда.

У серії пенальті голкіпер англійців Джордан Пікфорд парирував удар Йосипа Дрмича та приніс перемогу своїй команді.

Нагадаємо, у півфіналі Англія поступилася Нідерландам, а Швейцарія зазнала поразки в матчі з Португалією. У фіналі Ліги Націй зустрінуться збірні Португалії та Нідерландів. Матч відбудеться 9 червня у Порту на стадіоні Драгау.