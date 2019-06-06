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Факты / Спорт

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Сборная Португалии по футболу вышла в финал Лиги наций, одержав победу над командой Швейцарии.

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Сборная Португалии по футболу обыграла команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций со счетом 3:1, обеспечив себе выход в финал.

Первый гол на 25-й мин. забил капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ударом со штрафного.

Читайте: Лига наций: календарь и результаты плей-офф раунда

Сразу после перерыва Швейцария отыгралась.

За 2 минуты до конца Роналду оформил хет-трик и помог попасть сборной в финал Лиги наций.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами всех матчей Лиги наций.

Фото: Getty Images

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