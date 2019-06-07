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Факты / Спорт

Камбэк Нидерландов в матче с Англией, который вывел их в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций, где сыграет с командой Португалии.

Сборная Нидерландов

Сборная Нидерландов обыграла сборную Англии в полуфинале Лиги наций. Встреча прошла в португальском Гимарайнше на стадионе Афонсу Энрикеш и завершилась со счетом 3:1.

Счет в матче открыл форвард англичан Маркус Рашфорд. На 32-й минуте он реализовал пенальти, который сам же и заработал после фола Матейса де Лигта. Восстановить паритет во встрече подопечным Кумана удалось на 73-й минуте после точного выстрела Мемфиса Депая. До конца основного времени матча счет на табло так и не изменился.

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В дополнительное время голландцы все же вырвали свою заслуженную победу. Сначала гол в свои ворота после удара Квинси Промеса забил Кайл Уолкер, а затем уже сам Промес поставил точку после передачи Депая.

Таким образом, в финале турнира в воскресенье, 9 июня, встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Команды Швейцарии и Англии сыграют матч за третье место Лиги наций.

Напомним, хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Фото: Getty Images

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