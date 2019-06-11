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Футболисты сборной Украины отпраздновали победу в стиле Исландии

Футболисты сборной Украины отпраздновали победу над Люксембургом в стиле национальной команды Исландии.

Збірна України

Игроки сборной Украины после победы над Люксембургом в матче четвертого тура квалификационного отбора к Евро 2020 отпраздновали триумф в стиле исландской сборной.

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После финального свистка на Львов Арене сине-желтые, как и в предыдущем матче против сборной Сербии, подошли к фанатам и аплодировали вместе с ними.

В таком же стиле сборная Исландии вместе с фанатами праздновала свои победы на чемпионате Европы 2016 года.

Напомним, гол Яремчука помог Украине обыграть Люксембург в отборе на Евро 2020.

ФотоFC SHAKHTAR

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