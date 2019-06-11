Футболісти збірної України відсвяткували перемогу над Люксембургом у стилі національної команди Ісландії.
Гравці збірної України після перемоги над Люксембургом у матчі четвертого туру кваліфікаційного відбору до Євро 2020 відсвяткували тріумф у стилі ісландської збірної.
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Після фінального свистка на Львів Арені синьо-жовті, як і в попередньому матчі проти збірної Сербії, підійшли до фанатів та аплодували разом з ними.
— Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 10 июня 2019 г.
У такому ж стилі збірна Ісландії разом з фанатами святкувала свої перемоги на чемпіонаті Європи 2016 року.
Нагадаємо, гол Яремчука допоміг Україні обіграти Люксембург у відборі до Євро 2020.
Фото: FC SHAKHTAR