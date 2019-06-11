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Футболісти збірної України відсвяткували перемогу у стилі Ісландії

Футболісти збірної України відсвяткували перемогу над Люксембургом у стилі національної команди Ісландії.

Збірна України

Гравці збірної України після перемоги над Люксембургом у матчі четвертого туру кваліфікаційного відбору до Євро 2020 відсвяткували тріумф у стилі ісландської збірної.

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Після фінального свистка на Львів Арені синьо-жовті, як і в попередньому матчі проти збірної Сербії, підійшли до фанатів та аплодували разом з ними.

У такому ж стилі збірна Ісландії разом з фанатами святкувала свої перемоги на чемпіонаті Європи 2016 року.

Нагадаємо, гол Яремчука допоміг Україні обіграти Люксембург у відборі до Євро 2020.

ФотоFC SHAKHTAR

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