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Украина — Южная Корея: прогноз букмекеров на финал чемпионата мира U-20

Сборная Украины и Южной Кореи сойдутся на на Муниципальном стадионе Видзева в Лодзе в финале чемпионата мира U-20.

Україна U-20

В финале чемпионата мира U-20 сойдутся сборные Украины и Южной Кореи. Матч состоится в субботу, 15 июня, на Муниципальном стадионе Видзева в Лодзе.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Александра Петракова. На победу Украины принимают ставки с коэффициентом 2.39. Успех азиатских тигров оценивают в 3.45. Ничейный результат встречи —2.90.

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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию финального матча чемпионата мира U-20 Украина – Южная Корея. Начало в 19.00, 15 июня.

Фото: Getty Images

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