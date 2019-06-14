Сборная Украины и Южной Кореи сойдутся на на Муниципальном стадионе Видзева в Лодзе в финале чемпионата мира U-20.

В финале чемпионата мира U-20 сойдутся сборные Украины и Южной Кореи. Матч состоится в субботу, 15 июня, на Муниципальном стадионе Видзева в Лодзе.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Александра Петракова. На победу Украины принимают ставки с коэффициентом 2.39. Успех азиатских тигров оценивают в 3.45. Ничейный результат встречи —2.90.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию финального матча чемпионата мира U-20 Украина – Южная Корея. Начало в 19.00, 15 июня.