Збірна України та Південної Кореї зійдуться на на Муніципальному стадіоні Відзева у Лодзі у фіналі чемпіонату світу U-20.

У фіналі чемпіонату світу U-20 зійдуться збірні України та Південної Кореї. Матч відбудеться у суботу, 15 червня, на Муніципальному стадіоні Відзева у Лодзі.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу України приймають ставки з коефіцієнтом 2.39. Успіх азіатських тигрів оцінюють в 3.45. Нічийний результат зустрічі — 2.90.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію фінального матчу чемпіонату світу U-20 Україна — Південна Корея. Початок о 19.00, 15 червня.