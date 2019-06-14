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Факти / Спорт

Україна — Південна Корея: прогноз букмекерів на фінал чемпіонату світу U-20

Збірна України та Південної Кореї зійдуться на на Муніципальному стадіоні Відзева у Лодзі у фіналі чемпіонату світу U-20.

Україна U-20

У фіналі чемпіонату світу U-20 зійдуться збірні України та Південної Кореї. Матч відбудеться у суботу, 15 червня, на Муніципальному стадіоні Відзева у Лодзі.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу України приймають ставки з коефіцієнтом 2.39. Успіх азіатських тигрів оцінюють в 3.45. Нічийний результат зустрічі — 2.90.

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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію фінального матчу чемпіонату світу U-20 Україна — Південна Корея. Початок о 19.00, 15 червня.

Фото: Getty Images

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