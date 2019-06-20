Александр Зинченко подписал новое соглашение с Манчестер Сити до 2024 года.
Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко продлил контракт с Манчестер Сити.
Новое соглашение 22-летнего украинца с горожанами рассчитано до 2024 года.
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Зинченко переехал на Этихад летом 2016 года с российской Уфы, но сезон 2016/17 провел в составе ПСВ.
В сезоне 2018/19 сумел закрепиться в основе команды Пепа Гвардиолы, хотя еще в начале сезона был одним из первых кандидатов на выход из команды.
YESSSSSSSSSSS!
more years of @Azinchenko17
#mancity pic.twitter.com/JlilPP5X6B
— Manchester City (@ManCity) 20 июня 2019 г.
Вместе с горожанами Александр дважды становился чемпионом АПЛ.
Напомним, немецкий защитник Матс Хуммельс вернулся в дортмундскую Боруссию.
Фото: Manchester City
Источник: Manchester City