Александр Зинченко подписал новое соглашение с Манчестер Сити до 2024 года.

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко продлил контракт с Манчестер Сити.

Новое соглашение 22-летнего украинца с горожанами рассчитано до 2024 года.

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Зинченко переехал на Этихад летом 2016 года с российской Уфы, но сезон 2016/17 провел в составе ПСВ.

В сезоне 2018/19 сумел закрепиться в основе команды Пепа Гвардиолы, хотя еще в начале сезона был одним из первых кандидатов на выход из команды.

Вместе с горожанами Александр дважды становился чемпионом АПЛ.

Напомним, немецкий защитник Матс Хуммельс вернулся в дортмундскую Боруссию.

Фото: Manchester City

Источник: Manchester City