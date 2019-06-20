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Зінченко продовжив контракт з Манчестер Сіті

Олександр Зінченко підписав нову угоду з Манчестер Сіті до 2024 року.

Олександр Зинченко контракт Манчестер Сіті

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко продовжив контракт з Манчестер Сіті.

Нова угода 22-річного українця з містянами розрахована до 2024 року.

Зінченко переїхав на Етіхад влітку 2016 року з російської Уфи, але сезон 2016/17 провів у складі нідерландського ПСВ.

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У сезоні 2018/19 зумів закріпитися в основі команди Пепа Гвардіоли, хоча ще на початку сезону був одним з перших кандидатів на вихід з команди.

Разом з містянами Олександр двічі ставав чемпіоном АПЛ.

Нагадаємо, німецький захисник Матс Хуммельс повернувся в дортмундську Борусію.

ФотоManchester City

ДжерелоManchester City

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