Олександр Зінченко підписав нову угоду з Манчестер Сіті до 2024 року.
Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко продовжив контракт з Манчестер Сіті.
Нова угода 22-річного українця з містянами розрахована до 2024 року.
Зінченко переїхав на Етіхад влітку 2016 року з російської Уфи, але сезон 2016/17 провів у складі нідерландського ПСВ.
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У сезоні 2018/19 зумів закріпитися в основі команди Пепа Гвардіоли, хоча ще на початку сезону був одним з перших кандидатів на вихід з команди.
Разом з містянами Олександр двічі ставав чемпіоном АПЛ.
Нагадаємо, німецький захисник Матс Хуммельс повернувся в дортмундську Борусію.
Фото: Manchester City
Джерело: Manchester City
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