Відома парагвайська модель Лариса Рікельме після дев’ятирічної перерви повернулася на трибуни підтримати збірну Парагваю.

Легендарна парагвайська фанатка Ліриса Рікельме, яка здобула популярність після чемпіонату світу з футболу 2010 року, знову з’явилася на футбольному матчі після довгої перерви.

У 2010 році Рікельме здобула широку популярність та репутацію найвідомішої вболівальниці збірної Парагваю. В першу чергу завдяки тому, що тримала свій мобільний телефон між футболкою та пишними грудьми.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Pancho Mercado (@panchotemercado) 9 Лют 2017 р. о 9:07 PST

У Бразилії на Копа Америка Рікельме одягнула футболку у кольорах парагвайського стягу, але вже без глибокого декольте.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tiago Caldas Fotografia. © (@tiagocaldasfotografia) 24 Чер 2019 р. о 6:48 PDT

Однак присутність Ларіси на стадіоні не допомогло парагвайцям, які поступилися збірній Колумбії з рахунком 1:0.

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У 2010 році збірна Парагваю дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася іспанцям, які у підсумку стали чемпіонами світу.

Нагадаэмо, на Кубку Америки 2019 завершилися всі матчі групового етапу.