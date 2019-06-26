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Факти / Спорт

Знаменита фанатка збірної Парагваю повернулася на трибуни і запалює на Копа Америка

Відома парагвайська модель Лариса Рікельме після дев’ятирічної перерви повернулася на трибуни підтримати збірну Парагваю.

Лариса Рикельме

Легендарна парагвайська фанатка Ліриса Рікельме, яка здобула популярність після чемпіонату світу з футболу 2010 року, знову з’явилася на футбольному матчі після довгої перерви.

У 2010 році Рікельме здобула широку популярність та репутацію найвідомішої вболівальниці збірної Парагваю. В першу чергу завдяки тому, що тримала свій мобільний телефон між футболкою та пишними грудьми.

 

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Допис, поширений Pancho Mercado (@panchotemercado)

У Бразилії на Копа Америка Рікельме одягнула футболку у кольорах парагвайського стягу, але вже без глибокого декольте.

 

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Допис, поширений Tiago Caldas Fotografia. © (@tiagocaldasfotografia)

Однак присутність Ларіси на стадіоні не допомогло парагвайцям, які поступилися збірній Колумбії з рахунком 1:0.

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У 2010 році збірна Парагваю дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася іспанцям, які у підсумку стали чемпіонами світу.

Нагадаэмо, на Кубку Америки 2019 завершилися всі матчі групового етапу.

Фото: Getty Images

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