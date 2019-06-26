Відома парагвайська модель Лариса Рікельме після дев’ятирічної перерви повернулася на трибуни підтримати збірну Парагваю.
Легендарна парагвайська фанатка Ліриса Рікельме, яка здобула популярність після чемпіонату світу з футболу 2010 року, знову з’явилася на футбольному матчі після довгої перерви.
У 2010 році Рікельме здобула широку популярність та репутацію найвідомішої вболівальниці збірної Парагваю. В першу чергу завдяки тому, що тримала свій мобільний телефон між футболкою та пишними грудьми.
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У Бразилії на Копа Америка Рікельме одягнула футболку у кольорах парагвайського стягу, але вже без глибокого декольте.
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Однак присутність Ларіси на стадіоні не допомогло парагвайцям, які поступилися збірній Колумбії з рахунком 1:0.
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У 2010 році збірна Парагваю дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася іспанцям, які у підсумку стали чемпіонами світу.
Нагадаэмо, на Кубку Америки 2019 завершилися всі матчі групового етапу.