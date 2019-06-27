Голливудский актер Леонардо Ди Каприо высмеяли в сети после игры в пляжный волейбол.
Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо во время игры в пляжный волейбол получил мячом в лицо.
Инцидент произошел во время отдыха актера с певцом Робином Тиком и его женой Эйприл Лав Гири.
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После того, как круглый попал в голову Ди Каприо, он упал.
Пользователи в соцсетях оценили кадры инцидента и были беспощадными к актеру. Они сразу же взялись делать мемы.
Hits me hard! #LeonardoDiCaprio pic.twitter.com/Ww4Lxdd1KU
— Yash Saboo (@YashSaboo7) 26 июня 2019 г.
Volleyball: Catch me if you can
Leonardo: https://t.co/fkF0xU4cCl
— Joe Manniello (@joe_manniello) 26 июня 2019 г.
Does anybody else remember this [email protected] @LeoDiCaprio pic.twitter.com/nzQbpgIsUs
— Ronaldo Spettacolare (@Spettacomedy) 26 июня 2019 г.
К слову, актер Том Хэнкс в шоу Джеймса Корден рассказал, почему болеет за Астон Виллу.