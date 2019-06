Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо во время игры в пляжный волейбол получил мячом в лицо.

Инцидент произошел во время отдыха актера с певцом Робином Тиком и его женой Эйприл Лав Гири.

После того, как круглый попал в голову Ди Каприо, он упал.

Пользователи в соцсетях оценили кадры инцидента и были беспощадными к актеру. Они сразу же взялись делать мемы.

Volleyball: Catch me if you can

Leonardo: https://t.co/fkF0xU4cCl

— Joe Manniello (@joe_manniello) 26 июня 2019 г.