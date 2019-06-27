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Ди Каприо получил мячом в лицо во время игры в волейбол и стал мемом

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо высмеяли в сети после игры в пляжный волейбол.

Леонардо Ди Каприо волейбол

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо во время игры в пляжный волейбол получил мячом в лицо.

Инцидент произошел во время отдыха актера с певцом Робином Тиком и его женой Эйприл Лав Гири.

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После того, как круглый попал в голову Ди Каприо, он упал.

Пользователи в соцсетях оценили кадры инцидента и были беспощадными к актеру. Они сразу же взялись делать мемы.

К слову, актер Том Хэнкс в шоу Джеймса Корден рассказал, почему болеет за Астон Виллу.

Фото: Dreamstime

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