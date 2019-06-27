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Ді Капріо отримав м’ячем в обличчя під час гри у волейбол і став мемом

Голівудського актора Леонардо Ді Капріо висміяли у мережі після гри у пляжний волейбол.

Леонардо Ди Каприо волейбол

Відомий голівудський актор Леонардо Ді Капріо під час гри у пляжний волейбол отримав м’ячем в обличчя.

Інцидент стався під час відпочинку актора зі співаком Робіном Тіком та його дружиною Ейпріл Лав Гірі.

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Після того, як кулястий влучив в голову Ді Капріо, він впав.

Користувачі у соцмережах оцінили кадри з інциденту і були нещадними до актора. Вони одразу ж взялися робити меми.

До речі, актор Том Хенкс у шоу Джеймса Кордена розповів чому вболіває за Астон Віллу.

Фото: Dreamstime

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