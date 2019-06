Відомий голівудський актор Леонардо Ді Капріо під час гри у пляжний волейбол отримав м’ячем в обличчя.

Інцидент стався під час відпочинку актора зі співаком Робіном Тіком та його дружиною Ейпріл Лав Гірі.

Читайте: Джастін Бібер викликав Тома Круза на бій в ММА. МакГрегор готовий його організувати

Після того, як кулястий влучив в голову Ді Капріо, він впав.

Користувачі у соцмережах оцінили кадри з інциденту і були нещадними до актора. Вони одразу ж взялися робити меми.

Volleyball: Catch me if you can

Leonardo: https://t.co/fkF0xU4cCl

— Joe Manniello (@joe_manniello) 26 июня 2019 г.