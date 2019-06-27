Голівудського актора Леонардо Ді Капріо висміяли у мережі після гри у пляжний волейбол.
Відомий голівудський актор Леонардо Ді Капріо під час гри у пляжний волейбол отримав м’ячем в обличчя.
Інцидент стався під час відпочинку актора зі співаком Робіном Тіком та його дружиною Ейпріл Лав Гірі.
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Після того, як кулястий влучив в голову Ді Капріо, він впав.
Користувачі у соцмережах оцінили кадри з інциденту і були нещадними до актора. Вони одразу ж взялися робити меми.
Hits me hard! #LeonardoDiCaprio pic.twitter.com/Ww4Lxdd1KU
— Yash Saboo (@YashSaboo7) 26 июня 2019 г.
Volleyball: Catch me if you can
Leonardo: https://t.co/fkF0xU4cCl
— Joe Manniello (@joe_manniello) 26 июня 2019 г.
Does anybody else remember this [email protected] @LeoDiCaprio pic.twitter.com/nzQbpgIsUs
— Ronaldo Spettacolare (@Spettacomedy) 26 июня 2019 г.
До речі, актор Том Хенкс у шоу Джеймса Кордена розповів чому вболіває за Астон Віллу.