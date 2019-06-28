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Факты / Спорт

Бекхэма раскритиковали за поцелуй в губы с 7-летней дочерью

Экс-хавбек Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм на трибуне поцеловал в губы свою семилетнюю дочь Харпер.

Девид Бекхэм с дочерью

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм посетил матч женского чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии.

Вместе с Дэвидом с трибун арены наблюдала за матчем его семилетняя дочь Харпер. Дэвид не скрывал нежных чувств к дочери, а в один из моментов даже поцеловал Харпер в губы.

Многие пользователи в социальных сетях выступили с критикой таких действий бывшего футболиста. “Это ужасно, так нельзя себя вести”, — написал один из пользователей Twitter. “Выглядит странно. Вам так не кажется?”, – добавил другой. Однако, были и те, кто встал на защиту Дэвида.

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Интересно, что Бекхэм не впервые демонстрирует подобным образом свои чувства к дочери. В ноябре 2018 англичанина уже критиковали за имитацию поцелуя с Харпер на катке.

 

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Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

Матч четвертьфинала между Норвегией и Англией завершился разгромной победой англичанок со счетом 3:0. В полуфинале подопечные Фила Невилла встретятся с победительницами пары Франция — США.

Напомним, в мае 2019 суд лишил Бекхэма водительских прав на полгода.

Фото: Getty Images

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