Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм посетил матч женского чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии.

Вместе с Дэвидом с трибун арены наблюдала за матчем его семилетняя дочь Харпер. Дэвид не скрывал нежных чувств к дочери, а в один из моментов даже поцеловал Харпер в губы.

David Beckham risks wrath of trolls by kissing daughter Harper at England match https://t.co/nFKhGROcTl pic.twitter.com/PbJ9fIZmtg

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) 27 июня 2019 г.