Экс-хавбек Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм на трибуне поцеловал в губы свою семилетнюю дочь Харпер.

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм посетил матч женского чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии.

Вместе с Дэвидом с трибун арены наблюдала за матчем его семилетняя дочь Харпер. Дэвид не скрывал нежных чувств к дочери, а в один из моментов даже поцеловал Харпер в губы.

David Beckham risks wrath of trolls by kissing daughter Harper at England match https://t.co/nFKhGROcTl pic.twitter.com/PbJ9fIZmtg — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) 27 июня 2019 г.

Многие пользователи в социальных сетях выступили с критикой таких действий бывшего футболиста. “Это ужасно, так нельзя себя вести”, — написал один из пользователей Twitter. “Выглядит странно. Вам так не кажется?”, – добавил другой. Однако, были и те, кто встал на защиту Дэвида.

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Интересно, что Бекхэм не впервые демонстрирует подобным образом свои чувства к дочери. В ноябре 2018 англичанина уже критиковали за имитацию поцелуя с Харпер на катке.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) 26 Лис 2018 р. о 1:35 PST

Матч четвертьфинала между Норвегией и Англией завершился разгромной победой англичанок со счетом 3:0. В полуфинале подопечные Фила Невилла встретятся с победительницами пары Франция — США.

Напомним, в мае 2019 суд лишил Бекхэма водительских прав на полгода.