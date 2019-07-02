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Факты / Спорт

Тайсон Фьюри заставил журналистку выпить бутылку пива перед интервью

Британский боксер Тайсон Фьюри заставил журналистку выпить бутылку пива за возможность взять у него интервью.

Тайсон Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри заставил журналистку Мишель Джой Фелпс выпить бутылку пива, чтобы та смогла взять у него интервью.

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Спортсмен заставил ее выполнить просьбу перед тысячной аудиторией в Глазго.

— Хоть ты и американка, но мы находимся в Шотландии! Пей до дна, – кричал боксер в микрофон.

Боксера поддержала аудитория, и девушке ничего не оставалось, как выпи бутылку пива.

Напомним, в июне в Лас-Вегасе Тайсон Фьюри во втором раунде отправил в нокаут Тома Шварца.

Фото: Tyson Fury

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