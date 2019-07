Британский боксер Тайсон Фьюри заставил журналистку Мишель Джой Фелпс выпить бутылку пива, чтобы та смогла взять у него интервью.

Спортсмен заставил ее выполнить просьбу перед тысячной аудиторией в Глазго.

Боксера поддержала аудитория, и девушке ничего не оставалось, как выпи бутылку пива.

. @Tyson_Fury made me down a bottle of beer in front of 1,000 fans in Glasgow before we could begin our interview #TysonFuryTour pic.twitter.com/ps3xfIWCap

— Michelle Joy Phelps (@MichellePhelps) 29 июня 2019 г.