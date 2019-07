Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола найпрестижнішого турніру серії Grand Slam — Вімблдон.

На старті українка обіграла австралійку Дар’ю Гаврилову. Після матчу індійська журналістка виступила з критикою вбрання української тенісистки, в якому вона вийшла на корт.

На що українська тенісистка відповіла:

— Що значить не запарюється? Повністю не згодна. У цього вбрання чимало деталей, – зазначила Еліна

“minimum effor” …. COMPLETELY DISAGREE !! Take a close look at all the details this dress has !!!! https://t.co/LibHHDWef9 @Nikecourt https://t.co/7hyD2nDS3K

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 1 июля 2019 г.