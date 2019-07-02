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Факти / Спорт

Журналістка розкритикувала вбрання Світоліної на Вімблдоні

Індійська журналістка виступила з критикою плаття Еліни Світоліної, в якому вона вийшла на корт у першому колі Вімблдону.

Свитолина

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола найпрестижнішого турніру серії Grand Slam — Вімблдон.

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На старті українка обіграла австралійку Дар’ю Гаврилову. Після матчу індійська журналістка виступила з критикою вбрання української тенісистки, в якому вона вийшла на корт.

— Плаття Світоліної настільки звичайне, що здається, ніби Nike взагалі не запарюється. Добре хоч, виглядає непогано, – зазначила журналістка.

На що українська тенісистка відповіла:

— Що значить не запарюється? Повністю не згодна. У цього вбрання чимало деталей, – зазначила Еліна

У другому колі Вімблдону Світоліна зустрінеться з росіянкою Маргарита Гаспарян.

Нагадаємо, Світоліна перервала серію поразок, успішно стартувавши на Вімблдоні.

Фото: Dreamstime

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