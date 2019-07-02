Індійська журналістка виступила з критикою плаття Еліни Світоліної, в якому вона вийшла на корт у першому колі Вімблдону.
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола найпрестижнішого турніру серії Grand Slam — Вімблдон.
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На старті українка обіграла австралійку Дар’ю Гаврилову. Після матчу індійська журналістка виступила з критикою вбрання української тенісистки, в якому вона вийшла на корт.
— Плаття Світоліної настільки звичайне, що здається, ніби Nike взагалі не запарюється. Добре хоч, виглядає непогано, – зазначила журналістка.
На що українська тенісистка відповіла:
— Що значить не запарюється? Повністю не згодна. У цього вбрання чимало деталей, – зазначила Еліна
“minimum effor” …. COMPLETELY DISAGREE !! Take a close look at all the details this dress has !!!! https://t.co/LibHHDWef9 @Nikecourt https://t.co/7hyD2nDS3K
— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 1 июля 2019 г.
У другому колі Вімблдону Світоліна зустрінеться з росіянкою Маргарита Гаспарян.
Нагадаємо, Світоліна перервала серію поразок, успішно стартувавши на Вімблдоні.